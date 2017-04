Manifestantes bloqueiam o trânsito na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul

Greve geral 28/04/2017 | 10h41 Atualizada em

Diversos grupos sindicais ocupam a Praça Dante Alighieri na manhã desta sexta-feira, dia de greve geral em todo o país. O movimento é contrário à lei da terceirização e às reformas da Previdência e trabalhista. Os motoristas que circulam pela região central precisam ter atenção, pois o trânsito está totalmente bloqueado na Rua Sinimbu, em frente à Catedral Diocesana. Segundo os organizadores, a previsão é de que a passagem de veículos fique interrompida até as 16h, quando um novo ato está previsto para acontecer na praça.



Reunidas na praça desde o começo da manhã, um grupo de professoras de escolas municipais está confiante no movimento. Cerca de 50 colégios da rede pública, além de instituições de ensino privado paralisaram as atividades nesta sexta-feira.

— Precisamos acreditar que o governo vai ouvir a voz dos trabalhadores. Até agora eles estão impondo mudanças e não ouvindo o povo. Lutar pelos nossos direitos é o primeiro passo — diz a professora Valdinéia Porto Borowski.



Membros da Marcha Mundial das Mulheres também se manifestam no local. Entoando algumas músicas, elas criticam as propostas do governo Temer, além de pedirem o fim da violência contra a mulher.



— A reforma proposta pelo governo impacta muito na vidas das trabalhadoras. É por isso que estamos aqui, para lutar pelos nossos direitos — diz Paula Grassi, uma das integrantes da marcha.



Os ônibus do transporte coletivo da cidade, que estavam parados desde as 5h, começaram a deixar a garagem da Visate por volta das 10h. Os bloqueios nas rodovias da região também foram liberados. Durante as manifestações, duas pessoas foram atropeladas.