Jovem morre em acidente em Pinto Bandeira

Acidente 28/04/2017 | 17h45 Atualizada em

A falta de visibilidade ocasionada pela neblina no amanhecer desta sexta-feira pode ter influenciado no acidente que vitimou um jovem em Pinto Bandeira. Maurício Burlin, 28 anos, conduzia uma motocicleta no Km 8 da VRS-855 quando colidiu frontalmente com um caminhão baú. O acidente aconteceu na localidade de São Pedro, na Linha 28, por volta das 7h30min.



De acordo com o Grupo Rodoviário de Farroupilha, o condutor do caminhão afirma que a neblina impediu que ele enxergasse o motociclista. O caminhoneiro efetuava uma curva à esquerda no instante do acidente. Ele não teve ferimentos. O Samu chegou a ser acionado, mas o jovem morreu no local.



Evento é cancelado



Por ser membro da organização do Pinto Stock - encontro de carros antigos e apresentação de bandas de rock da região - que ocorreria neste domingo, o evento foi transferido para o próximo domingo, dia 7 de maio.