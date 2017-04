Homem morre eletrocutado no interior de Vila Oliva

Acidente 23/04/2017 | 13h42 Atualizada em

Aleixo Vieceli, 61 anos, foi encontrado morto em cima de uma araucária, no interior de Vila Oliva, em Caxias do Sul, na madrugada deste domingo, após ter sofrido uma descarga elétrica. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem tentava colher pinhões e fez uso de uma vara de metal, que teria entrado em contato com um fio de alta tensão. A família acionou a polícia após perceber a demora do familiar em voltar para casa.

Os bombeiros encontraram o homem pendurado em cima da árvore. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi encontrada uma escada amarrada na árvore. A perícia esteve no local por volta das 2h da madrugada.

O corpo foi encaminhado para o IML para o exame de necropsia.