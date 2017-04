Frio mais intenso deve ser registrado nesta quinta-feira na Serra

Previsão 26/04/2017 | 14h53 Atualizada em

O frio mais rigoroso deve começar nesta quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul. A frente fria, que estava na região, se afasta e uma massa de ar frio avança. O dia começa com temperaturas baixas. Com isso, na Serra Gaúcha tem risco para formação de geada. Na parte da tarde sobem um pouco e alivia a sensação de frio do amanhecer. Porém, retorna durante a noite.

Em Caxias do Sul, o dia começará com termômetros marcando temperaturas bem baixas em relação a última semana. A mínima girará em torno de 7°C. Já a máxima, ficará perto dos 18°C.



Previsão em outras cidades:

Capital: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 17°C

Pelotas: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 20°C

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 7°C e máxima de 19°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 17°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 5°C e máxima de 17°C

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 8°C e máxima de 21°C

Torres: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14°C e máxima de 21°

Bagé: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 7°C e máxima de 19°C