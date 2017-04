Frio amplia movimentação na região dos Cânions

Turismo 27/04/2017 | 14h46 Atualizada em

O frio abriu a alta temporada na região dos cânions nos Campos de Cima da Serra. De acordo com José Silvano Fernandes da Silva, vice-prefeito e secretário interino de Turismo, a taxa de ocupação está acima de 95% no município de Cambará do Sul. As informações são da Gaúcha Serra.

São mais de 40 pousadas na cidade que fica no meio dos dois principais cânions da região, o do Itaimbezinho e do Fortaleza. De acordo com o secretário, uma rede com cerca de 20 empreendedores foi criada para trocar informações já que elas estão praticamente lotadas e tentam indicar os hóspedes para quem ainda tem quartos.

—O frio é mais um atrativo, principalmente para turistas de outros Estados — destaca.

A expectativa, segundo Silvano, é que este ferido do Dia do Trabalhador supere o de Tiradentes que já lotou os parques por causa do tempo bom.