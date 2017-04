Feira Sem Fronteiras tem baixa adesão de imigrantes em Caxias

Cultura popular 22/04/2017 | 14h02 Atualizada em

Cerca de 170 interessados se inscreveram para a Feira Sem Fronteiras de Caxias do Sul. O evento vai ocorrer no primeiro domingo de cada mês, das 10h às 17h, a partir de maio na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. A feira é uma ideia da prefeitura para oferecer espaço a vendedores e artesãos que costumam atuar como ambulantes ou expõem seus produtos em ruas da cidade. As inscrições encerraram na última quinta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Embora um dos objetivos seja promover um encontro entre diferentes culturas, a procura por estrangeiros foi pequena. Até o momento, apenas dois senegaleses, que têm uma cultura marcada pela prática do comércio, se inscreveram. O grupo tem cerca de 20 microempreendedores individuais na cidade. Na feira, apenas outro estrangeiro se inscreveu, um peruano.

Segundo a secretária do Urbanismo, Mirangela Rossi, como domingo é um dia de celebrações religiosas, e também em que os senegaleses reservam tempo para se comunicar com familiares no exterior, o sábado poderia contemplar mais integrantes desse grupo. Inicialmente, a feira ocorrerá somente aos domingos mas, dependendo do movimento, poderá ser ampliada para os sábados.

Pela proposta inicial, a feira ocorreria todos os domingos; posteriormente, a prefeitura decidiu realizar o evento apenas no primeiro domingo de cada mês. Conforme Mirangela, a mudança de ideia ocorreu por conta da logística e necessidade de equipe para o processo de montagem e desmontagem dos estandes, considerando que a praça recebe outros eventos, principalmente da área da cultura.

Na primeira edição, em 07 de maio, será feita uma avaliação do local e da primeira experiência de montagem das tendas, para saber se o processo é simples ou se vai demandar mais tempo das equipes. A partir disso, a secretaria irá decidir se ampliará o evento para outros domingos no mês; Mirangela considera que uma maior frequência da feira também pode estimular o interesse de mais expositores.

Aproximadamente um terço dos inscritos é de vendedores individuais. Os demais se organizaram em grupos, incluindo clubes de mães, artesãos e também um grupo vegano. Conforme a secretária, que destaca a diversidade de grupos, a Praça das Feiras tem capacidade para todos os inscritos até agora e não será necessário estabelecer um rodízio. Segundo ela, há expositores que trarão suas estruturas próprias. Outros compartilharão um dos 35 gazebos fornecidos pela prefeitura.

Índios

Também não está definido se os índios participarão da feira. Conforme a cacique caingangue Silvana Krentánh Antonio, aos domingos, os índios que moram em Farroupilha costumam vender no Santuário de Caravaggio.

Na próxima segunda-feira (24), às 10h, haverá uma nova reunião entre a prefeitura, os índios, o MPF e a Funai para tratar do comércio indígena na cidade. A proposta da prefeitura é que seja feita uma caminhada por pontos da região central da cidade para que os índios indiquem e a administração avalie possíveis locais para um local de vendas específico dos índios na cidade.