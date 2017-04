Farroupilha vai terceirizar administração da UPA

Saúde 26/04/2017 | 13h46 Atualizada em

Uma nova previsão de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Farroupilha foi frustrada. A última projeção da prefeitura era que o atendimento começasse em maio. A nova estimativa é o mês de outubro. Ainda faltam pelo menos três processos para que a população possa usufruir da estrutura que está pronta desde o final do ano passado. Entre eles, a terceirização da administração. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Falso médico aborda pacientes para cobrar taxas que não existem em hospitais de Caxias do Sul

Maioria do conselho gestor vota por manutenção das farmácias do Ipam em Caxias

Farmácia Popular deve mudar formato em Caxias do Sul



Segundo a secretária municipal da Saúde, Rosane da Rosa,, isso pode ser feito por meio de licitação ou de um convênio com o Hospital São Carlos. O entendimento da prefeitura é que terceirização possibilita a economia de recursos, além de facilitar a contratação de profissionais e serviços sem necessidade de concurso público e licitações. A estimativa é que a operação da UPA custe em torno de R$ 450 mil por mês. Os outros passos envolvem

Além disso, está em andamento a licitação para a compra do mobiliário. A outra etapa é a aquisição de equipamentos. Conforme a secretária, essa fase ainda depende do depósito de R$ 700 mil por parte do Estado.

A construção da unidade foi autorizada em 2009, quando Ademir Baretta era prefeito. Inicialmente, a previsão era instalar um prédio junto ao Hospital São Carlos. O planejamento mudou durante a administração Claiton Gonçalves. Um terreno na rua Armando Antonello, no bairro São Luiz, foi a opção da prefeitura.