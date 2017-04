Estudantes vivem dia de MasterChef em escola de Caxias do Sul

Além da sala 26/04/2017 | 11h31 Atualizada em

Correria, pratos, talheres e comidas prontas. Tinha tudo para ser a descrição de uma cozinha de qualquer restaurante, mas, na verdade, era o saguão de um colégio. Esse foi o cenário na Escola Rachel Calliari Grazziotin, no bairro Fátima Alto, em Caxias do Sul, na tarde de terça-feira. A atividade denominada MasterChef Rachel (inspirada no programa de TV MasterChef da Band) desafiou os estudantes a criarem e prepararem refeições balanceadas, com base no conhecimento adquirido em sala de aula. O trabalho prático foi concluído com a apresentação dos pratos a três jurados.



Leia mais

Iotti: e os motoristas insistem em cortar a frente dos ônibus em Caxias...

Atenção de colegas e professores em caso do jogo Baleia Azul, em Farroupilha, ajudou a evitar suicídio

Falso médico aborda pacientes para cobrar taxas que não existem em hospitais de Caxias do Sul

A atividade com os 25 alunos do oitavo ano começou em março a partir de pesquisa na internet nas aulas da disciplina de Ciências, ministrada pelo professor Marcus Vinicius Serafim. Os estudantes puderam escolher a receita que achassem mais adequada, desde que os alimentos propiciassem uma dieta equilibrada.



— Durante o processo de pesquisa, os alunos puderam aprender sobre nutrição e metabolismo. Muitas pessoas têm algumas ideias sobre nutrição, mas nem sempre são corretas — explica o docente, que coordenou a atividade.

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS





Os seis pratos desenvolvidos pelos alunos foram preparados em casa e montados na escola. Entre as receitas escolhidas estavam crepioca (mistura de ovo com tapioca) de guacamole, frango grelhado e penne com brócolis, entre outros.



A dupla Cauane de Souza, 13 anos, e Emanuel Simões Marcílio, montava com cuidado a receita chamada de Prato Feliz. A combinação de arroz, frango e salada foi escolhida pela dupla por ser considerada saudável:



— Achamos que é uma receita pouco gordurosa, mas que tem sabor. Foi muito legal participar, porque é uma coisa divertida para a aula. A gente não fica só na matéria — diz Cauane.



Os três jurados convidados avaliaram os pratos com base na originalidade, exoticidade, sabor, apresentação e conteúdo didático. Antes dos convidados provarem, os alunos explicaram os ingredientes utilizados e o porquê da escolha do prato. A cada garfada, a expectativa e a ansiedade tomavam conta dos integrantes dos grupos.



— Estou nervosa — confidenciou uma das alunas.



Os vencedores da tarefa foram conhecidos ainda durante a tarde.



Os vencedores



:: A disputa gastronômica terminou empatada. Com pontuação de 8,5, os pratos Crepioca de Guacamole e Frango Grelhado ficaram em primeiro lugar. A receita do frango foi desenvolvida pelos estudantes Eduardo, Eliezer, Gabriel, Guilherme, Natã e Victor. A crepioca foi preparada pelos alunos Felipe, Nicole, Renata, Amanda, Letícia e Lizieh.