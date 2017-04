Empresa de Muitos Capões é parcialmente interditada por danos ambientais

Proteção Ambiental 28/04/2017 | 14h21 Atualizada em

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) interditou parcialmente uma empresa de Muitos Capões, na Serra Gáucha, por danos ambientais nesta quinta-feira. A suspensão das atividades envolve as plantas de produção de biodiesel e de extração de óleo de soja. A Bocchi também será multada.As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme o diretor do Departamento de Fiscalização da Fepam, Vagner Hoffmann, uma mistura de compostos era despejada em um arroio no interior do município, onde fica a indústria. O material seguia pelo curso da água e chegava até o Rio Santa Rita.

Hoffmann diz que, para reabrir totalmente, a empresa terá de identificar os pontos que geravam o lançamento de efluentes, fazer a limpeza e avaliar danos ambientais, além de remediar a área impactada. Ele explica que a empresa já tomou medidas emergenciais para estancar o problema.

Na quarta-feira (26), a Polícia Civil flagrou o crime ambiental. O delegado Anderson Silveira de Lima disse que os danos à fauna e à flora foram constatados, embora ainda não fosse possível determinar qual era o material era o poluente.

Nesta sexta-feira (28), a reportagem tentou contato com a unidade da Bocchi em Muitos Capões e com a matriz em Ibiraiaras, mas a empresa não atendeu às ligações.