Daer veda circulação de ônibus intermunicipais na Serra e no resto do Estado na sexta-feira

Quem pretende viajar para outras cidades na sexta-feira, véspera do feriadão do Dia do Trabalho, deve enfrentar dificuldades para encontrar ônibus. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) determinou que as empresas responsáveis pelas linhas de transporte intermunicipal de passageiros cancelem as viagens nesse dia devido à greve geral anunciada por centrais sindicais em todo o país, em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência.



Há previsão de bloqueio de estradas estaduais e federais de Caxias do Sul e região. A ordem de serviço foi emitida ontem pela Diretoria de Transportes Rodoviários do Daer. A determinação é para que as empresas de ônibus, que têm como destino rodoviárias, parem as atividades a partir das 4h de sexta. As linhas com chegada prevista após esse horário não poderão deixar o local de embarque.

De acordo com o diretor Lauro Hagemann, o objetivo é preservar a integridade dos passageiros durante o dia de manifestações. A ordem garante, ainda, o ressarcimento do valor integral aos passageiros que já adquiriram adquirido os bilhetes. O usuário também pode optar pela remarcação da data de embarque, sem que precise pagar a mais.O transporte fretado de passageiros não é afetado pela ordem de serviço, mas o Daer orienta que as viagens nessa modalidade também sejam canceladas.

— Não podemos proibir a circulação desses veículos, uma vez que são contratos privados. Mas desaconselhamos transitar nesta sexta, em razão de prováveis bloqueios em rodovias — alerta Hagemann.

O departamento poderá retirar a proibição assim que for constatado que as estradas estão aptas novamente à circulação dos ônibus. Durante toda a sexta-feira, a situação será monitorada por um gabinete de crise composto por representantes do Daer, das rodoviárias, empresas e órgãos de segurança.