Comitiva de São Francisco de Paula vai a Brasília cobrar recursos para reconstrução

Após um mês e treze dias do tornado que atingiu São Francisco de Paula, na Serra, o município ainda aguarda a liberação de recursos pelo Ministério da Integração Nacional. O dinheiro será destinado para a reconstrução dos cinco bairros atingidos pelo fenômeno.As informações são da Gaúcha Serra.

Para tentar agilizar a liberação da ajuda, o prefeito Marcos Aguzzoli e secretários municipais, viajaram a Brasília para uma audiência com o ministro Helder Barbalho. O encontro está marcado para esta quarta às 16h e a expectativa é obter a confirmação da quantia e da data de envio dos recursos. A agenda prevê ainda uma reunião às 11h30min desta quarta com ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tratar do assunto.



O decreto de emergência foi homologado pelo Estado e pela União no dia 16 de março, quatro dias após o temporal que atingiu 500 casas e 1,6 mil pessoas.



Nesta terça-feira, Aguzzoli cumpre agenda no Congresso para tratar de emendas parlamentares para obras que já estavam previstas na cidade. Também está prevista uma reunião com o ministro do Turismo, Marx Beltrão.