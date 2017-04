Chuva continua na quarta-feira em grande parte do Estado

Previsão 25/04/2017 | 16h02 Atualizada em

A quarta-feira vai ser de chuva em grande parte do Estado, por causa, da instabilidade que ronda a região. A precipitação mais intensa deve ocorrer pela manhã nas áreas mais ao norte e na metade leste do Rio Grande do Sul. Já pela tarde, o tempo fica firme. No Oeste, o dia já começa ensolarado e com poucas chances de instabilidade.

As temperaturas vão diminuir gradativamente ao longo do dia e a mínima deve ocorrer no período da noite. A maior sensação de frio acontece nas áreas serranas, no noroeste do estado e nas áreas de fronteira com o Uruguai, mas ainda com baixo risco de geada.Em Caxias do Sul, a mínima ficará próxima dos 9°C. A máxima durante o dia ficará em torno de 22°c.

Confira a previsão em outras cidades

Porto Alegre: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 13°C e máxima de 18°C

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 13°C e máxima de 22°C

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 11°C e máxima de 21°C

Santa Rosa: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 10°C e máxima de 22°C

Erechim: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 10°C e máxima de 22°C

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 19°C

Torres: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 25°C

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 10°C e máxima de 20°C