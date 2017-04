Campanha do Agasalho de Caxias começa em maio

Solidariedade 27/04/2017 | 13h27 Atualizada em

Sabe aquele casaco que não serve mais ou que está esquecido no fundo do armário? Ele certamente pode servir para aquecer alguém nesses dias de frio intenso. Por isso, como já é de costume, com a chegada das baixas temperaturas também se aproxima a hora de separar as doações, pois a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul vai começar. Com o tema "Doe várias, doe muitas, esquente o coração", a ação, que está na 17ª edição e é organizada pela Fundação Caxias em parceria com entidades, empresas e o poder público, foi lançada na manhã desta quinta-feira e pretende arrecadar cerca de 200 mil peças para amenizar o frio daqueles que mais sofrem nesta época do ano.

Do dia 13 de maio até 24 de junho, a população poderá colaborar entregando agasalhos em um dos 800 pontos de coleta espalhados em estabelecimentos comerciais, ônibus da Visate, empresas, repartições públicas, escolas e supermercados, além de outros locais com grande circulação de pessoas. Entre as peças menos doadas - e, por isso, mais necessárias - estão cobertores e roupas de crianças. Além destas, são bem-vindas roupas masculinas, femininas e calçados, limpos e em bom estado de conservação. Os agasalhos recebidos serão distribuídos a 100 entidades do município, como clubes de mães, associações de moradores e igrejas.

De acordo com o coordenador da Campanha, Valter Franzosi, somente com o apoio da população será possível chegar ao propósito final, que é levar mais calor para quem precisa.

— A cada ano a comunidade se envolve mais e nos mostra que sozinhos nunca chegaremos ao objetivo da Campanha e, obviamente, não conseguiríamos ajudar tantas pessoas. Então, ter o apoio da população nos alegra e nos faz ter mais vontade de continuar ajudando — afirma Franzosi.

No primeiro dia de Campanha, uma ação na praça Dante Alighieri, a partir das 8h, disponibilizará caminhões para a arrecadação das doações. À medida que as roupas e cobertores começarem a ser recolhidos, eles já serão destinados à população. O primeiro processo de triagem será no dia 16 de maio. A campanha conta com envolvimento de cerca de 500 voluntários. No ano passado foram 215.000 peças distribuídas para população em situação de vulnerabilidade social.