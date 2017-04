Banco do Vestuário forma mais de 58 alunos em Caxias do Sul

Formatura 27/04/2017 | 18h01 Atualizada em

O Banco do Vestuário forma mais 58 alunos no curso básico de Corte e Costura e do projeto Artesanato e Design: Empreendedorismo e Economia Criativa. A formatura ocorre às 16h desta sexta-feira no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O programa oferece diversos cursos gratuitos de transformação de resíduos têxteis em peças utilitárias, capacitando pessoas para o mercado de trabalho na área de moda.



O objetivo principal é a geração de trabalho e renda nas comunidades com maior vulnerabilidade social. O Banco do Vestuário é uma ação Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego em parceria com a Codeca, Fundação de Assistência Social, Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias da Região Nordeste do RS (Fitemasul), Fundação Caxias, Pólo de Moda da Serra Gaúcha, Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado do Nordeste Gaúcho (Sindivest), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).