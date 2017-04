Agências bancárias de Caxias estão fechadas nesta sexta-feira

Greve 28/04/2017 | 14h13 Atualizada em

Com adesão a greve geral, diversos serviços de Caxias do Sul foram afetados nesta sexta-feira. Das 48 Unidades Básicas de Saúde sete não estão atendendo hoje. São elas: a UBS do bairro Centenário, Criúva, Reolon, Santa Fé, São Caetano, Tijuca e a Unidade Prisional (Apanhador). A UBS Esplanada atendeu pela manhã, mas estará fechada à tarde. As demais unidades estão abertas e atendendo à população, algumas com equipe de trabalho reduzida. As informações são da Gaúcha Serra.

O atendimento nas agências bancárias de Caxias do Sul também foi afetado. O atendimento nos bancos será normalizado apenas na próxima terça-feira (2), depois do feriado do Dia do Trabalho. Já, das nove lotéricas de Caxias contatadas pela reportagem, sete estavam com atendimento normal nesta sexta-feira.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Caxias do Sul está atendendo hoje apenas à agendamentos. As agências do Sine de Bento Gonçalves aderiram a paralisação e portanto, não prestam atendimento nesta sexta. As agências do Sine de Farroupilha e Caxias atendem em horário normal. Os Correios da cidade também estão trabalhando normalmente, assim como as Delegacias de Polícia e os supermercados como Andreazza, Carrefour e Zaffari.



A Feira do Agricultor, que ocorre de terça-feira a sábado em diversos bairros de Caxias do Sul, também mantém suas atividades hoje. Da mesma forma, o Ponto de Safra, que ocorre tradicionalmente somente às sextas-feiras, atende normalmente.