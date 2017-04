Acidente entre dois caminhões e veículo deixa um ferido na BR-470, em Bento Gonçalves

Trânsito 25/04/2017 | 09h29 Atualizada em

Por volta das 7h desta terça-feira dois caminhões e um veículo de passeio se envolveram em um acidente no km 202 da BR-470, próximo da Curva da Ferradura, em Bento Gonçalves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos caminhões, com placas de Carazinho, ficou preso nas ferragens e precisou ser removido pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O trecho ficou total ou parcialmente bloqueado durante toda a manhã. A liberação ocorreu por volta de 12h15, porém, a PRF alerta para os riscos da pista, que neste momento se encontra bastante escorregadia e sinalizada por cones.

Os ocupantes do outro caminhão, com placas de Canoas, e do carro, de Nova Prata, não ficaram feridos. As circunstâncias do acidente ainda são incertas e não há previsão para liberação da pista em decorrência da dificuldade da retirada dos caminhões da rodovia.