Abertura oficial do Rodeio Crioulo de Flores da Cunha ocorre neste sábado

Programação 21/04/2017 | 20h01 Atualizada em



Embora a programação tenha iniciado ainda na quinta-feira pela manhã, a abertura oficial do 14º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha ocorre às 18h deste sábado. Antes disso, ainda pela manhã, se iniciam as provas campeiras, e às 14h30 as de vaca parada. As atividades do dia serão encerradas com show de gineteadas marcado para as 19h15.

Fora das competições, serão promovidas atrações artísticas em quatro palcos distribuídos no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni.

Confira as últimas notícias do Pioneiro



Já no domingo acontecem as provas campeiras, de tambor, baliza e rédeas. Todas no período da manhã. A tarde será dedicada às apresentações musicais e de dança.

O evento é promovido pela prefeitura de Flores da Cunha em conjunto com o CTG Galpão Serrano.

Programação dos últimos dias:

Sábado (22/04)

8h: Início das provas campeiras

14h30: Vaca parada Piazinho e Piá

17h: Missa Crioula

18h: Abertura Oficial do Rodeio

19h15: Show de gineteadas

Lonão – Palco 1

8h: Danças tradicionais – Mirim e Juvenil

23h: Fandango com o Grupo Floreio ( entrada R$ 10)

Palco 2

9h: Gaita de Botão e Piano -até 15 anos

14h: Chula – Mirim eJuvenil

Palco 3

9h: Declamação Prenda e Peão - Mirim e Juvenil



Palco 4

14h: Intérprete Solista Vocal Prenda e Peão – Mirim e Juvenil



Domingo (23/04)

8h: Provas Campeiras

9h: Provas Tambor, Baliza e Rédeas ( Cancha 2)

Lonão – Palco 1

8h: Danças tradicionais – Veterana e Adulta

Palco 2

9h: Gaita Botão e Piano - acima de 16 anos

14h: Chula – Adulto, Veterano e Xiru

Palco 3

9h: Declamação prenda e peão – Adulta e Veterana



Palco 4

14h: Intérprete Solista Vocal Prenda e Peão – Adulto