Abertas inscrições para novos professores na Serra

A partir desta quarta-feira até o dia 4 de maio, a 4ª Coordenadoria Regional da Educação (4ªCRE) recebe inscrições para a formação de cadastro temporário de contratações emergenciais de professores na Serra. Os novos profissionais deverão atuar em áreas do conhecimento e habilitações da educação básica (ensino infantil, fundamental e médio). A ideia é repor o banco de reserva utilizado para suprir a carência de professores em escolas da região.

Desde o início do ano letivo, estudantes da Serra sofrem com a falta de profissionais da educação. Na semana passada, em toda a 4ª CRE, que abrange 122 escolas de 14 municípios, o déficit era de 100 professores. Até ontem, 65 professores já haviam sido chamados para atuar. Conforme a coordenadora Janice Moraes, com o novo edital será possível preencher as outras 35 vagas que ainda permanecem em aberto.

— Não paramos de trabalhar um minuto. Desde que o déficit aumentou, chamamos diversos professores. Agora, precisamos engrossar novamente o nosso banco de cadastro — explica Janice.

Poderão se inscrever interessados em trabalhar nas cidades de abrangência da 4ª CRE: Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos. As inscrições devem ser feitas pelo site www.educacao.rs.gov.br ou na diretamente na sede da Coordenadoria (Av. Júlio de Castilhos, nº 4.020, Bairro Cinquentenário), das 9h às 11h30min e das 14h às 17h.

A efetivação das inscrições está condicionada à entrega dos documentos na sede da 4ª CRE até a data de encerramento do edital, que pode ser conferido neste link - www.educacao.rs.gov.br/contratos-temporarios. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho, declaração ou certidão de tempo de serviço. Todos originais e cópia ou cópia autenticada da documentação. Os documentos de comprovação de especialização deverão ser entregues ou enviados pelo Correio (via SEDEX) até o último dia das inscrições.