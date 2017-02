Yoga na Praça ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

Mente e corpo 10/02/2017 | 10h09 Atualizada em

Neste sábado, às 9h, ocorre mais uma edição do projeto Yoga na Praça, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. A atividade gratuita é aberta a qualquer pessoa. Recomenda-se levar tapetinho de yoga, toalha ou esteira.

A aula ocorre na frente da Praça das Feiras, junto à Biblioteca Parque, e será ministrada pela professora Leonilda Scariot. O objetivo dos organizadores do projeto é estimular a prática e difundir os benefícios do yoga.

A promoção é do jornal Bem Estar e escolas parceiras. Mais informações pelo telefone (54) 99978.0934.Vera Damian