Volta às aulas tem mudanças no trânsito em Caxias do Sul 

Nas imediações do Colégio Madre Imilda, o estacionamento foi removido e foi feito um corredor demarcado com cones

Na primeira semana de aulas em Caxias do Sul, a Secretaria de Trânsito começou a implementar medidas para desafogar os congestionamentos em horários de pico no entorno das escolas. A primeira região a receber alterações foi a do bairro Lourdes, no entorno do Colégio Madre Imilda. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, foi removido o estacionamento entre 16h30min e 18h30min e feito um corredor, demarcado com cones para facilitar o acessos dos carros ao pátio da escola, onde é feito o embarque e desembarque dos alunos. Equipes de fiscalização estão auxiliando os motoristas nesta primeira semana das mudanças.

— Resolvemos implantar apenas no horário do fim da tarde, porque o impacto da manhã é menor, já que o movimento é mais diluído. Os pais estão elogiando. O horário de proibição de estacionamento ficou muito restrito e o trecho de proibição é pequeno. O custo-benefício compensa e não tivemos reclamação do comércio — avalia o secretário que esteve presente no Colégio Madre Imilda.

Segundo Soares, mais escolas devem ter medidas semelhantes implantadas nos próximos dias, principalmente as instaladas na Rua Os Dezoito do Forte.