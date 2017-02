Vinte mil alunos devem voltar às aulas nas escolas particulares nesta segunda-feira, em Caxias do Sul

Educação 13/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Milhares de crianças e adolescentes voltam às aulas nesta segunda-feira nas escolas particulares de Caxias do Sul. O número de matriculados neste ano letivo não foi divulgado pelo Sindicato do Ensino Privado (Sinepe), mas estima-se que cerca de 20 mil alunos estão inscritos nos colégios privados, boa parte no Ensino Fundamental e Médio.

No Ensino Superior, a Faculdade Murialdo é a única que retoma as atividades hoje. Na próxima semana, mais de 60 mil estudantes voltam à sala de aula na rede pública. A Universidade de Caxias do Sul (UCS), a Faculdade Fátima e a Unisinos também programaram o reinício do ano letivo na próxima semana.



CALENDÁRIO NAS DEMAIS REDES E INSTITUIÇÕES

Segunda-feira, 20 de fevereiro



:: Escolas municipais

:: Universidade de Caxias do Sul (UCS)

:: Unisinos

:: Faculdade Fátima

Quarta-feira, 22 de fevereiro

::Escolas estaduais

Dia 6 de março

:: FSG- Ftec