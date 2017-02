Vigilância é retomada nos cânions da Serra 

Preservação 02/02/2017 | 14h23 Atualizada em

O serviço de vigilância nos parques dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, foi retomado na semana passada. As áreas de preservação reúnem os cânions Itaimbezinho e Fortaleza. A vigilância e outros serviços estavam interrompidos desde outubro, quando o contrato de operação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-Bio) com empresas terceirizadas venceu. As informações são da Gaúcha Serra.



Para manter os parques abertos, voluntários de Cambará do Sul e de cidades catarinenses que integram a área dos cânions se mobilizaram para prestar os serviços. De acordo com o diretor dos parques, Deonir Zimmermann, o contrato para a vigilância foi assinado no início do ano, mas os postos de observação só foram ocupados na semana passada. Ao todo, são duas bases de vigilância que funcionam 24h por dia.

O contrato de limpeza também foi assinado em janeiro, mas os dois profissionais que devem prestar o serviço ainda precisam ser contratados. Já os serviços de apoio operacional, como secretário e motoristas, ainda dependem de licitação. O edital já foi lançado para a contratação de empresa que atuará na recepção. O ICM-Bio arrecada os valores dos ingressos dos visitantes e fica responsável pela manutenção dos serviços. Juntos, os dois parques recebem mais de 200 mil visitantes por ano.