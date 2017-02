Ventania derruba telhados e placas no bairro Bela Vista em Caxias do Sul

Temporal 15/02/2017 | 17h57 Atualizada em

Cobertura de empresa foi arrancada no início da tarde desta quarta-feira

A ventania durou 15 segundos e foi cirúrgica: abrangeu apenas um trecho de aproximadamente 600 metros na Avenida França, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. Os estragos foram registrados em empresas e moradias por volta das 14h desta quarta-feira. Não houve feridos.A comerciante Tamara Amaral, 36 anos, estava na revendedora de gás dela e do marido quando ouviu um estrondo.

— Estava chovendo e ouvi o barulho. Vi as placas de ferro grosso da minha empresa se retorcendo e caindo no pátio, como se fosse papel — descreve Tamara.

Perto dali, o telhado de uma madeireira levantou voo e atingiu moradias nos arredores. Também na mesma rua, mas no posto Sim, o vento derrubou placas e arrancou o forro da cobertura sobre a bomba de combustíveis. Outra filial da rede, na mesma rua, também foi atingida.

— Foi mais o susto. Tudo que estava por ali, no pátio, voou para a rua. O temporal durou uns cinco minutos e o vento alguns segundos — conta Meriane da Silva Pinto, gerente da unidade na esquina da Avenida França com a Rua Conde D'Eu.

