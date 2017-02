Um ano após anúncio, obras de acessibilidade não começaram em Farroupilha

Infraestrutura 21/02/2017 | 14h45 Atualizada em

Um conjunto de obras de acessibilidade no centro de Farroupilha, anunciado em março de 2016, ainda não começou. A fase mais próxima de ser implementada é a instalação de quatro conjuntos de semáforos com sinal sonoro. Os equipamentos, que serão os primeiros deste tipo disponíveis na cidade, ainda não foram entregues para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação pela empresa que venceu a licitação. A previsão, conforme a secretária Maria da Glória Menegotto, é de que os aparelhos cheguem nos próximos dias e possam ser instalados até o final de março. As informações são da Gaúcha Serra.



As novas sinaleiras vão ficar em pontos movimentados da cidade: na esquina da Rui Barbosa com a Independência; na Tiradentes com a Rua da República; na Independência com a Júlio de Castilhos; e em outro ponto da Júlio de Castilhos, em frente a Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais.

Já a construção de cerca de 20 rampas em esquinas, seguindo o padrão internacional, e a colocação de piso tátil na Praça da Igreja Matriz não têm data para começar. A secretária estima que até abril, pelo menos, a licitação seja lançada. O investimento conta com dinheiro do Fundo Municipal do Idoso. Inicialmente, a previsão era que as intervenções ficassem prontas até metade do ano passado. Glória diz que, como assumiu a secretaria neste ano, não sabe quais foram as dificuldades para realizar as obras em 2016.