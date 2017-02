Três acidentes são registrados na Perimetral, em Caxias do Sul, na tarde desta segunda

Trânsito 20/02/2017 | 17h50 Atualizada em

Três acidentes de trânsito foram registrados em três trechos da Avenida Ruben Bento Alves, em Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira.



Segundo a Fiscalização de Trânsito, a primeira ocorrência aconteceu às 13h50min, no trecho conhecido como Perimetral Norte. Foi próximo ao Maxxi Atacado, no bairro São José. A colisão de dois veículos, um deles uma Sandero, não resultou em feridos.



Às 16h20min, a Fiscalização também atendeu a uma colisão, desta vez entre dois caminhões no trecho conhecido como Perimetral Oeste. Uma carreta e um caminhão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) chocaram-se no entroncamento da Matteo Gianella, próximo da Casa de Pedra. Ninguém ficou ferido.



A terceira colisão foi de um New Beetle em um poste próximo ao acesso do Hospital da Unimed às 17h15min, também na Perimetral Oeste. Quem atendeu a ocorrência foi a Brigada Militar e o Samu. Uma mulher de cerca de 30 anos foi levada pelo Samu ao Hospital Pompéia, em estado estável.