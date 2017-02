Sine de Caxias encaminha vagas temporárias na colheita de maçã para estrangeiros

Oportunidade 03/02/2017 | 16h00 Atualizada em

A agência do Sine de Caxias do Sul encaminhará uma oportunidade de trabalho temporário para 16 estrangeiros na região. Trata-se de uma iniciativa decorrente do um grupo de trabalho formado para melhorar as condições de vida dos imigrantes senegaleses na cidade, liderado pela prefeitura.



Segundo o coordenador da agência do Sine, Max Rodrigues, são 16 vagas para estrangeiros e outras 28 para o público em geral. A oportunidade é para trabalhar na safra de maçã na Fruticultura Malke, empresa de Santa Catarina que oferta as vagas em São José dos Ausentes. São três meses de trabalho com direito a alojamento, café, almoço e jantar.

A remuneração é de R$ 1.112. Até agora, são 27 estrangeiros que cadastraram currículo no Sine em busca da formalização de trabalho.