Senac de Caxias do Sul: 44 anos de história

Memória 16/02/2017 | 09h20 Atualizada em

Alunos participam do curso de gastronomia do Senac em 1973

Alunos participam do curso de gastronomia do Senac em 1973 Foto: acervo Senac de Caxias do Sul / Divulgação

A história do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) se funde também com a evolução da educação de Caxias do Sul. A instituição chegou à cidade em 5 de maio de 1973, completando 44 anos em 2017. Em 2016, o Senac RS, com sede em Porto Alegre, comemorou sete décadas de história no Estado.



A inauguração da instituição caxiense, em 1973, contou com a presença do então governador Euclides Triches e do prefeito Mário Ramos. O jornal Pioneiro de 12 de maio de 1973 destacava que o centro de formação atenderia 11 áreas de formação profissional, com 64 modalidades de cursos. O primeiro diretor do Senac de Caxias foi o professor Luiz Gazzola.



Localizado na Avenida Júlio de Castilhos, bairro Cinquentenário, atualmente, o Senac faz mais de sete mil atendimentos por ano e tem atuação em 14 municípios da região, como Antônio Prado, São Marcos e Vacaria.

Aulas de datilografia eram oferecidas pelo Senac na década de 1970 Foto: acervo Senac Caxias do Sul / divulgação

Registros fotográficos

O acervo fotográfico do Senac de Caxias do Sul revela algumas curiosidades sobre os cursos oferecidos para os alunos nas décadas passadas. Acima, por exemplo, as já extintas aulas de datilografia. Na foto que abre a reportagem, as alunas do curso de gastronomia. Ambos os registros são de 1973.

Abaixo, a quarta edição do Encontro de Secretárias, em 1990.

A quarta edição do Encontro de Secretárias ocorreu em 1990 Foto: acervo Senac de Caxias do Sul / Divulgação

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória