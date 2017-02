Safra da uva é aberta na Serra com expectativa de colheita superior a 600 milhões de quilos

Monte Belo do Sul 05/02/2017 | 15h54 Atualizada em

O clima de otimismo marcou a abertura oficial da Safra da Uva 2016/2017 no Estado. Em evento ocorrido no sábado, em Monte Belo do Sul, foi apresentada a expectativa de colheita superior aos 600 milhões de quilos previstos no início da safra, segundo o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Dirceu Scottá.



A quebra de 57% em 2016, aliada ao ano difícil para a economia e ao aumento de tributos, colaborou para a retração de 18% na venda de produtos vitivinícolas brasileiros em todo ano passado. No entanto, o cenário previsto para 2017 é positivo graças ao grande volume de produção e, claro, da qualidade do produto.



— Este cenário mostra que o mercado não aceita mais aumentos de tributos e de preços— resumiu Scottá.

A abertura oficial teve a presença do governador José Ivo Sartori (PMDB), do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, do prefeito Adenir José Dalle, além de parlamentares e prefeitos dos municípios da região da Serra Gaúcha.