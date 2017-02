RGE doará 15 mil lâmpadas Led para famílias de baixa renda em Caxias do Sul

Iluminação 03/02/2017 | 10h54 Atualizada em

Para estimular e difundir a cultura do consumo inteligente de energia, a Rio Grande Energia (RGE) distribuirá 15.310 lâmpadas com tecnologia Led em Caxias do Sul. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) que destina recursos para doações destas lâmpadas, mais modernas e eficientes. A ação começa na segunda-feira e, ao todo, 3.062 famílias de baixo poder aquisitivo serão contempladas.



Para a triagem de quais famílias receberão, o pré-requisito foi ter o Número de Identificação Social, NIS, o que confirma as condições de vulnerabilidade. A RGE fará a distribuição nas casas. A iniciativa integra o projeto Comunidades Eficientes que pretende reduzir o consumo de energia entre os clientes de baixa renda por meio da troca de equipamentos ineficientes, e da doação de modelos mais modernos e econômicos. A economia esperada é de 653 MWh/ano, equivalente ao consumo anual de 302 famílias. O volume economizado no horário de pico é estimado em 112 kW, o que traz mais estabilidade ao sistema elétrico e reduz a geração de energia térmica, fonte mais cara e poluente.



Embora pequenas, as lâmpadas consomem uma quantidade razoável de energia, e a iluminação incandescente pode elevar a temperatura de um cômodo. Lâmpadas de Led são mais indicadas, pois não esquentam o ambiente. A RGE substitui modelos incandescentes com potência de 60W e lâmpadas fluorescente com 20W por modelos de Led com 9W, produzindo o mesmo nível de luminosidade para os ambientes residenciais.O consumo inteligente de energia não faz bem apenas para o bolso, mas também para o meio ambiente.



A doação das lâmpadas deve evitar a emissão de 53 toneladas de CO2.

Para efeito de comparação, isso equivale ao plantio de 318 novas árvores. Além da doação, o projeto também estimula a consciência da população. A RGE promove a visita de agentes comunitários aos clientes beneficiados pelo programa, orientando sobre o consumo inteligente e o uso seguro de energia.