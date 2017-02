Rádio Gaúcha, 90 anos de história

Memória 09/02/2017 | 10h08 Atualizada em

Um registro de 1971. Na foto, Cândido Norberto (ao microfone) comanda o Sala de Redação, em estúdio instalado dentro da Zero Hora. À direita de Cândido, em pé, o produtor do programa, Antônio Britto. Foto: Roni / Agencia RBS

A Rádio Gaúcha completa 90 anos. A primeira emissora de Porto Alegre foi fundada no dia 8 de fevereiro de 1927. As transmissões se iniciaram nove meses depois e nunca mais pararam. Trinta anos depois, a Gaúcha foi adquirida por Maurício Sirotsky Sobrinho e Arnaldo Ballvé, tornando-se o embrião do Grupo RBS.

No ar até hoje, o programa mais tradicional do rádio gaúcho, o Sala de Redação, nasceu em 1971. À época, Cândido Norberto foi chamado para criar um programa jornalístico que acrescentasse conteúdo a uma programação popular e musical. O desafio foi aceito, e assim nasceu o Sala. O programa caiu no gosto do público, cresceu, buscou Oswaldo Rolla, lançou Paulo Sant'Ana, e se tornou uma marca registrada da Gaúcha.

Testemunha da evolução, do crescimento e das transformações da Gaúcha, há um caxiense formado pela Universidade de Caxias do Sul. Há 20 anos, Daniel Scola trabalha na rádio. Hoje, ele é editor-chefe da Gaúcha. Em sua página no Facebook, Scola declarou:

— Tive o maior prazer que um jornalista pode ter: fiz parte deste pedaço da história da Gaúcha como um dos protagonistas da "Fonte da Informação". Que venham outros 90.



Primeiro crachá do jornalista Daniel Scola, que atualmente é o editor-chefe da Gaúcha Foto: Daniel Scola / Divulgação

Memórias documentadas



As principais coberturas jornalísticas das nove décadas de história da Rádio Gaúcha podem ser conferidas por meio do projeto Arquivo Gaúcha – A Memória Viva do Rádio.

Morte do deputado e radialista José Antonio Daudt virou matéria especial no Arquivo Gaúcha ¿ A Memória Viva do Rádio Foto: Loir Goncalves / Agencia RBS

O projeto multiplataforma, lançado em 2015, recupera áudios do arquivo da emissora. Entre os arquivos que fazem parte da história da emissora está o Caso Daudt, crime que chocou o Rio Grande do Sul, em junho de 1988. A vítima, o deputado e radialista José Antonio Daudt, na foto acima, era um dos nomes mais combativos da comunicação e da política gaúcha. A cobertura do caso pode ser conferida em áudio, fotos e texto.



Já quem curte futebol pode ficar a par, por exemplo, das três décadas de Gre-Nal, no documentário radiofônico lançado em novembro de 2015, às vésperas do clássico de número 408. O material é disponibilizado em dois episódios.

Gaúcha Serra



Há quatro anos, a rádio chegou à região de forma ainda mais intensa, com a inauguração da Gaúcha Serra. Pelo 102.7 FM, 56 cidades sintonizam as notícias da emissora local.