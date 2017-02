Prevista para este ano, Fenavinho é adiada para 2019, em Bento 

Cultura 15/02/2017 | 15h27 Atualizada em

A volta da Fenavinho em 2017, anunciada pela empresa e pela prefeitura de Bento Gonçalves há dois anos, não se confirmará. O evento que completa 50 anos não será realizado por falta de recursos. A próxima edição está prevista para 2019.

A última Fenavinho foi realizada em 2011 e reuniu mais de 78 mil visitantes durante 10 dias. Conforme o atual presidente João Strapazzon, a festa deixou um dívida estimada em R$ 1,2 milhão, valor que precisa ser liquidado antes da próxima edição.

— Parte do valor já foi pago, estamos em negociação com diversos fornecedores. Outros acabaram doando o valor do débito como contribuição. Com toda essa dificuldade e a situação econômica do país, as empresas que tinham lucro não estão tendo mais, e aí fica difícil de captar — justifica Strapazzon.

Três comitês dividem-se em trabalhos para projetar a próxima Fenavinho. A primeira, formada por juristas e advogados, teve a incumbência de rever os estatutos da festa, permitindo a participação do poder público. O segundo é formado por profissionais que renegociam as dívidas, e o terceiro projeta como a próxima edição sairá do papel.

A Fenavinho é uma sociedade anônima que responde de forma autônoma pela organização do evento, que ocorre a cada dois anos. No entanto, a festa depende de investimentos municipais, estaduais e federais para ser realizada, além de patrocínios de empresas privadas. Na última edição, estima-se que a prefeitura tenha repassado cerca de R$ 500 mil. A Fenavinho alterna com a realização da Festa da Uva, de Caxias do Sul — enquanto a Festa da Uva ocorre em anos pares, a Fenavinho é programada para os ímpares.

Em maio do ano passado, a retomada da Fenavinho, após um hiato de até então sete anos, foi divulgada em evento que reuniu autoridades, ex-presidentes e soberanas. A ideia era escolher rainha e princesas ainda no ano passado, além de realizar uma festa de lançamento aberta ao público no centro de Bento Gonçalves. Não há previsão para que estas ideias saiam do papel, afirma Strapazzon.

— Estamos projetando um evento com os pés no chão — garante.

Homenagens durante o ano

No lugar da exposição que ocorre tradicionalmente na Fundaparque, eventos paralelos ocorrerão durante todo este ano para marcar os 50 anos de criação da Fenavinho. Em reunião no início do mês, um comitê liderado pela prefeitura estabeleceu que o cronograma oficial dessas atrações será divulgado até 6 de março. No entanto, algumas iniciativas já estão definidas, como Fenavinho ser temato do desfile cívico e do desfile de aniversário do município, além de uma corrida anual do município, a Sparkling Night Run, que também remeterá ao aniversário da festa.

Entidades e empresas da cidade serão convidadas a criar eventos homenageando a Fenavinho, criada em 1967 com a colaboração de lideranças e a ajuda de toda a comunidade com o nome de Festa Nacional do Vinho.

— Queremos contagiar os moradores para que lembrem da importância da festa. Afinal, foi a Fenavinho que iniciou a construção do parque de eventos, que impulsionou o desenvolvimento hoteleiro e, por meio da visita do presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, a cidade passou a ter acesso pela BR-470 — enumera Durante.