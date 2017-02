Pomares de maçãs nos campos de Vacaria

Memória 22/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Abertura da Safra de 1997, com a presença do governador Britto

Abertura da Safra de 1997, com a presença do governador Britto Foto: Nereu de Almeida / Agencia RBS

A impressionante produção da maçã gaúcha está concentrada nos pictóricos e vastos campos de Vacaria. No passado, a região consolidou sua cultura econômica na pecuária e a realização de rodeios. Hoje, a maçã ocupa grande parte do território, sendo um símbolo do produto no mercado nacional e exportador.



Conforme histórico da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçãs (Agapomi), Vacaria investiu no ramo desta fruta a partir de 1979. Antes disso, a produção estava centrada em Veranópolis, que realizava a Femaçã. Vacaria implantou e desenvolveu uma inteligente dinâmica na fruticultura brasileira a partir de um conjunto de fatores: como o incentivo do governo, topografia favorável para introduzir a mecanização, aliado ao empreendedorismo de empresários. Atualmente, os processos produtivos são reconhecidos pela alta tecnologia no preparo da terra, enxerto de mudas, poda, raleio, colheita, seleção de frutas, armazenamento e distribuição dos frutos.

Nesta história que reflete o sucesso no Agribusiness, destaca-se a colheita simbólica da maçã realizada em 22 de fevereiro de 1997. O governado Antonio Britto e o presidente da Assembléia Legislativa, João Luiz Vargas colheram a variedade da maçã gala no pomar da Rasip, conforme o registro acima.

Raul Randon investe na fruticultura

Raul Randon exibe a variedade gala para o governador Britto Foto: Nereu de Almeida / Agencia RBS

Até a década de 1970, a maçã era uma fruta sazonal no mercado brasileiro. Grande parte do produto consumido vinha da Argentina. Conforme referências históricas da Agapomi, os imigrantes italianos cultivavam algumas plantas apenas para o consumo próprio. O propósito de mudar a matriz produtiva e introduzir o plantio em grande escala resultou exitosa.



Entre os empresários que se envolveram neste projeto audacioso e exitoso, destaca-se Raul Randon. Oriundo do ramo automotivo, em Caxias do Sul, Randon investiu no complexo Rasip, que agregou alta tecnologia na produção. Na imagem, percebe-se Randon (esquerda) exibindo a variedade gala para o governador Antonio Britto (centro) na safra de 1997.

Maçã o ano inteiro

Safra de maçã em janeiro de 2014 Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Hoje, o Brasil produz maçãs saborosas de alta qualidade. Vacaria responde por uma parcela significativa deste resultado, concorrendo com as melhores áreas do mundo. Além disso, o município exibe gigantes empresas, como Schio, Rasip, Dalaio, Frutival, Rubifrut, Frutini, que mantêm um processo tecnológico moderno que inicia na colheita à distribuição, abastecendo o mercado o ano inteiro.



A maçã do município dos Campos de Cima da Serra é orgulho dos fruticultores, bem como com gera milhares de empregos fixos e temporários. Os pomares vacarienses recebem constantes visitas de técnicos e empresários do Exterior. Os produtores de maçãs colocaram Vacaria na rota do comércio internacional.



Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória