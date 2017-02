Os 50 anos da Fenavindima

Memória 01/02/2017 | 08h57 Atualizada em

De 26 de fevereiro a 12 de março de 1967, o município de Flores da Cunha realizou a 1ª Festa da Vindima. Passados 50 anos e 13 edições, o evento, de abrangência nacional, é o acontecimento máximo da cidade e valoriza o trabalho, a uva, o vinho e os antepassados. Uma reportagem na capa do jornal Pioneiro de 14 de janeiro de 1967 revela que "durante a Festa da Vindima será realizada uma exposição de uvas e derivados, em pavilhões de alvenaria cuja obra se encontra em vias de conclusão. Flores da Cunha é o maior produtor, per capita, de uvas do Brasil e poderá mostrar aos que a visitarem as mais belas e saborosas variedades de uvas de mesa, além das destinadas à vinificação".

Registro do desfile ocorrido na Fenavindima de 1999

As soberanas da primeira festa foram escolhidas em um baile realizado em 28 de janeiro daquele ano, no clube Independente, com a apresentação musical do grupo Itamone Show. Marisa Bigarella foi eleita como rainha e Silvia Mattioni, Odali Fontana, Bernardete Soldatelli e Maria do Carmo Toigo como princesas. O presidente da Comissão Organizadora da festa era Claudino Muraro e o prefeito da cidade, Raymundo Paviani.

Sob o tema Vinho para brindar, festa para celebrar, a 13ª Festa Nacional da Vindima ocorreu de 19 de fevereiro a oito de março de 2015. A corte é formada pela rainha Janaína Massarotto e princesas Camila Baggio e Mayara Zamboni. A próxima edição ocorre em 2019.



Presidente Figueiredo na Fenavindima de 1982

Maria Della Costa na Festa da Vindima de 1976

Otávio Rocha e a sua Festa da Uva

Trajada a caráter, a atriz aparece colheu uvas em um parreiral do interior da cidade

Presença ilustre



Ocorrida de 22 de fevereiro a sete de março de 1976, a terceira edição da Fenavindima contou com a presença da atriz Maria Della Costa, natural de Flores da Cunha.



Maria Della Costa, com 50 anos à época, participou da abertura do evento juntamente com o então governador do Estado, Synval Guazzelli, o prefeito Raymundo Paviani, o presidente da Festa, Vitorio Toigo, o presidente da Câmara de Vereadores, Claudino Muraro, e o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi, entre outras autoridades.



Na fotografia, a atriz aparece trajada a caráter, colhendo uvas em um parreiral do interior da cidade. Maria faleceu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 2015.

Ao lado da corte, o presidente João Figueiredo em visita à festa

O presidente na festa de 1982



Em 1982, na quinta edição da festa, pela primeira vez um presidente da República visitava a cidade.



Em 11 de março daquele ano, Flores da Cunha recebeu o general João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), que atendeu a convites de parlamentares e da comissão organizadora, presidida por Januário Bulla, para participar do evento.



A recepção, junto ao Parque Eloy Kunz, contou com cerca de 1,5 mil pessoas. Para comemorar a visita, houve o descerramento de uma placa de bronze e um passeio à exposição. O presidente também assistiu ao desfile de carros alegóricos em uma arquibancada na Avenida 25 de julho.



Tempo de colheita



Para celebrar os 50 anos da festa, o Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi sedia a exposição Tempo de Colheita. Quem visitar a mostra poderá conferir três vestidos utilizados nas primeiras edições do evento, entre eles o de Marisa Bigarella, rainha de 1967. A exposição segue até 19 de março.

