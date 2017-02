Orçamento para construção do Ecoparque, em Caxias, será reduzido em até 25% 

Projeto 08/02/2017 | 14h52 Atualizada em

A construção do Ecoparque, em Caxias do Sul, está passando por reavaliação dentro do Samae e da Secretaria do Meio Ambiente. A intenção é modificar o projeto para reduzir o custo das obras da primeira etapa em até 25%. O projeto original prevê uma área de lazer de 153 hectares que inclui o Jardim Botânico e o restante do Complexo Dal Bó. As informações são da Gaúcha Serra.

O trabalho, pago com recursos do Samae, começou no fim do ano passado no entorno do ginásio do Sesi. A primeira etapa prevê a construção de pistas de caminhada e de ciclismo, bancos e outras estruturas de lazer.



De acordo com o presidente da autarquia, Gerson Panarotto, algumas áreas do parque serão reduzidas para que se tornem mais baratas. Entre elas estão o estacionamento, que tinha previsão inicial de 600 vagas, praças, passeios pavimentados e área com grama. Panarotto garante que nada será retirado do projeto da primeira fase, orçada em R$ 5 milhões.

Outras duas etapas previstas, uma para construção de banheiros e outra para construção de uma passarela sobre a Rua Atílio Andreazza, serão adiadas e não têm prazo para ser licitadas. Segundo Panarotto, a busca pela redução de custos ocorre principalmente por otimização dos recursos do que por necessidade da autarquia. Dessa forma, valor economizado pode ser investido na rede de água e esgoto da cidade.