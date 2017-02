O cinquentenário da UCS

Memória 10/02/2017 | 14h05 Atualizada em

O Bloco A da Universidade de Caxias do Sul, na década de 1970 Foto: acervo Universidade de Caxias do Sul / divulgação

Há exatos 50 anos, o então presidente Castelo Branco assinava um decreto que autorizava a constituição da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Logo após, em 15 de fevereiro de 1967, foi instalada a instituição e empossado o seu primeiro reitor, o médico Virvi Ramos, desde então, oito reitores estiveram à frente da universidade. Quem conduz a instituição atualmente é o professor Evaldo Antonio Kuiava, que fica no posto até o próximo ano.



Muitos fatos marcaram as cinco décadas de história. Em 1968, por exemplo, iniciaram as atividades dos primeiros cursos criados pela própria universidade: Medicina, com funcionamento no Colégio Carmo, e Engenharia de Operações, no Edifício Santa Tereza. Neste mesmo ano, surge o Coral da instituição. Treze anos depois da criação da UCS, em 1980, é inaugurado o Centro Olímpico, iniciando o conceito da atual Vila Olímpica.



Abaixo, um registro da inauguração do laboratório da Faculdade de Engenharia, localizado no Bloco A, em 1972. A partir da esquerda, vemos: professor Marco Antônio Fernandes, professor Elvo Janir Marcon e o reitor Virvi Ramos.

Inauguração do laboratório da Faculdade de Engenharia, localizado no Bloco A, em 1972 Foto: acervo Universidade de Caxias do Sul / Divulgação

E para relembrar o cinquentenário, uma programação que deve se estender durante o ano inteiro foi preparada pela instituição. Ainda em dezembro do ano passado, houve o lançamento do Hino da Universidade (com letra do professor José Clemente Pozenato e música de Gilberto Salvagni), apresentado durante a realização do Natal em Família.



Leia mais

Memória, patrimônio e preservação no projeto UCS Portas Abertas

Faculdade de Direito na criação da UCS



Abrindo as comemorações de 2017, nesta sexta-feira, às 20 horas, haverá missa solene na Igreja São Pelegrino, celebrada pelo Bispo Dom Alessandro Ruffinoni, com participação da Orquestra Sinfônica. Além disso, haverá também a publicação de um caderno especial chamado ¿UCS 50 anos de uma universidade comunitária¿.

Formação

A UCS originou-se na convergência da Escola de Belas Artes (mantida pela prefeitura de Caxias do Sul), Escola de Enfermagem Madre Justina Inês (administrada pela congregação Irmãs de São José), Faculdade de Direito (associada à Sociedade Hospital Nossa Senhora de Fátima), e as faculdades de Ciências Econômicas e Filosofia, subordinadas à Mitra Diocesana.

Números



Atualmente, a universidade oferece 78 cursos de graduação. São 38 mil alunos distribuídos na graduação, pós, mestrados, doutorados e extensão, além de 1.148 professores.

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória