MP pede mais informações sobre o impacto das mudanças no SIM Caxias

Trânsito 16/02/2017 | 17h57 Atualizada em

A explicação da prefeitura sobre as mudanças no SIM Caxias não convenceu o Ministério Público (MP). Para o promotor Ádrio Rafael Gelatti, o relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) é simples e não traz embasamento técnico. Trata-se apenas de um texto reforçando motivos para a liberação do corredor secundário de ônibus para veículos comuns e das conversões à direita nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, ambas promessas de campanha do prefeito Daniel Guerra.

Leia mais

Entenda as conversões que foram liberadas nas ruas Sinimbu e Pinheiro

Vereador rejeita rótulo de "Os 18 do Forte" e reclama do mau uso de depoimento pró-Néspolo

Audiência pública na Câmara discute mudanças no SIM Caxias



O promotor deu novo prazo para que a secretaria apresente estudos de implantação das vias exclusivas e compartilhadas bem como o cronograma das etapas do projeto. Outro pedido é se existe um segundo cronograma para avaliar o impacto das mudanças. Ou seja, Gelatti quer saber se o tempo de deslocamento de ônibus na área central aumentou ou diminuiu especialmente entre as estações Imigrante e Floresta, o que inclui avaliação após o recomeço das atividades com o fim das férias escolares.



— Entendo que nesse momento não tem como medir todas as mudanças, é preciso avaliar com a retomada do movimento na cidade. Contudo, concluí que o relatório não reúne elementos técnicos — reitera Gelatti.

O relatório havia sido solicitado em janeiro após o MP receber representações questionando as alterações no projeto formatado na gestão do então prefeito Alceu Barbosa Velho. A mudança adotada na gestão de Daniel Guerra foi a quarta flexibilização nos corredores do SIM Caxias em menos de um ano, sendo três apenas no ano passado. Na justificativa sobre as alterações encaminhada à promotoria, o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, citou as três flexibilizações anteriores como um dos argumentos para liberar o compartilhamento total do segundo corredor.

Segundo ele, havia desequilíbrio no tráfego de veículos, com as faixas de carros congestionadas e os corredores de ônibus vazios, o que já havia sido detectado na gestão anterior.Em relação às conversões, Soares apontou como um dos exemplos a limitação da Avenida Júlio de Castilhos para absorver todo o trânsito de veículos que não podiam dobrar à direita na Sinimbu ou Pinheiro, o que influenciava inclusive no atendimento de pacientes da emergência no Hospital Pompéia.

— A discrepância pode ser compreendida avaliando as memórias de cálculo do projeto na SMTTM. Nestes arquivos percebe-se que todas as análises e ações foram realizadas visando o atendimento único e exclusivo do transporte público de passageiros sem que houvesse levantamentos sobre o número referentes aos demais veículos e os possíveis impactos — assinalou o secretário no relatório.

As novas respostas já foram elaboradas e estão sendo analisadas pela procuradoria-geral do município antes de serem enviadas ao MP. Conforme Cristiano, parte do impacto já foi medido: houve redução de 40% de acidentes em janeiro neste ano em comparação com o mesmo período de 2016 e 2015, quando o SIM ainda não vigorava. Levantamento sobre o tempo de deslocamento dos coletivos vai ocorrer nos próximos dias.