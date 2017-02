Motociclista morre em acidente na BR-116, em Picada Café

Estrada 17/02/2017 | 10h46 Atualizada em

João Augusto Ferreira, 56 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira após um acidente no Km 204 da Br-116, em Picada Café. A colisão com uma caminhonete S10 aconteceu nas proximidades da Tenda do Umbú. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 17h, quando a S10, com placas de Caxias do Sul e que vinha da capital para o interior, invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta frontalmente. Ferreira era natural de Novo Hamburgo.

O homem chegou a ser socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Picada Café, mas morreu durante o deslocamento até o hospital. O motorista da caminhonete realizou o teste de bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Ele foi liberado após prestar esclarecimentos à polícia. Os veículos foram encaminhados para a perícia. A polícia Civil de Nova Petrópolis deve investigar as circunstâncias do acidente.