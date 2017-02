Momentos do médico Eduardo Festugato

Memória 02/02/2017 | 09h16 Atualizada em

Abrir os álbuns fotográficos do médico Eduardo Festugato é reviver momentos eternizados por um fotógrafo diletante que simplesmente ama a vida, a sutileza da realidade, a riqueza humana. No acervo mais intimista de Festugato, é possível apreciar a nostálgica década de 1960. Foi em 1965 que Festugato formou-se em Medicina e mudou-se para atender num hospital de Torres.

Nessa cidade, casou-se e descobriu valores de um povo e aspectos peculiares que resultaram em crônicas e livros. O caxiense interagiu com sua realidade na plenitude. Apaixonou-se pela jovem Iara de Quadros, casando na Igreja São Domingos, fortalecendo sua convivência no plano familiar e social do então pacato lugarejo. Sensível, absorveu curiosas particularidades no período entre 1965 a 1972. A relação amistosa inspirou e marcou o conteúdo literário de suas crônicas. Com mais de uma dezena de livros, Festugato dedicou nas obras Torres de Antigamente e Recorrida registros de fatos e fotos dos momentos preciosos na cidade litorânea.



A percepção artística em eternizar o cotidiano de Torres é evidente na fotografia de Festugato. A estética saudosista dos anos 1960 está fortemente caracterizada.

Entre as relíquias fotográficas, destaca-se o Aero-Willis, veículo adquirido numa loja de Porto Alegre. Na composição da imagem, percebe-se Enedir Pereira de Quadros, sogro de Festugato, com seus apetrechos de pesca. Antigo morador de Torres, Enedir tem relatos registrados no livro Recorrida - Memórias de um médico do interior, cujos depoimentos preservam informações da família e de épocas remotas em Torres. O carro Aero Willis é um dos elementos citados no texto O Convite, num dos artigos de Festugato, cuja contextualização reproduz a situação de ter recebido o pedido para administrar um hospital em Santa Catarina.



Este modelo de Aero-Willis chegou ao mercado em novembro de 1962. Rivana Festugato Regalin recorda que seus pais Iara de Quadros e Eduardo, casados em 23 de dezembro de 1967, viajaram em lua de mel com este veículo. A viagem de 20 dias tinha como destino Vitória, no Espírito Santo. O carro suportou o longo itinerário na época. Na imagem, destaca-se Iara de Quadros, emoldurada no interior do Aero-Willis, num dos meticulosos enquadramentos do escritor Eduardo Festugato. Em Torres, nasceu a filha Morgana.

O Aero-Willis de Eduardo Festugato estacionado em frente à casa da família, em Caxias do Sul Foto: Eduardo Festugato / Divulgação

O memorável Aero-Willis em Caxias do Sul

Além da longa viagem feita ao Espírito Santo, o Aero-Willis do médico caxiense Eduardo Festugato foi um instrumento de transporte fundamental para desenvolver seu trabalho em Torres. O pedido de socorro ou auxilio era agilizado com o então moderno Aero-Willis. Na grade frontal do radiador, estava fixada uma plaquinha com o símbolo de uma cruz, indicando que o condutor era médico. Na imagem, percebe-se o carro estacionado na rua Bento Gonçalves, numa de suas visita aos pais Emília Parmegiani e Arlindo Festugato. O cenário dos casarões em madeira valoriza este registro fotográfico histórico diante da evolução urbana de Caxias do Sul.



