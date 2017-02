Ministério do Trabalho media negociação de salários entre Visate e sindicato em Caxias

Impasse 13/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A polêmica negociação em torno do dissídio dos trabalhadores da Visate exigirá uma mediação do Ministério do Trabalho, em Caxias do Sul. Nesta segunda-feira, às 9h30min, o sindicato da categoria e representantes da empresa tentam chegar a um acordo na sede do órgão federal, na Rua Bento Gonçalves, bairro São Pelegrino.

Leia mais

Reajuste da tarifa do transporte coletivo de Caxias pode ser discutido na Justiça

"Não descarto novo protesto", avisa presidente do sindicato dos rodoviários de Caxias do Sul

Tarifa de ônibus sem reajuste, em Caxias, segue linha de Daniel Guerra



A direção da concessionária vem afirmando que não tem recursos para bancar um reajuste salarial, pois as finanças estão comprometidas pela manutenção do preço da passagem do ônibus a R$ 3,40. Na semana passada, a indefinição em torno do aumento dos salários fez com que sindicalistas bloqueassem a saída dos ônibus da garagem da empresa, no bairro Esplanada, o que atrasou os itinerários por duas horas.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Caxias,Tacimer Kulmann da Silva, não descarta greve ou novos protestos.

— Não ofereceram nenhum sinal de reajuste, apenas nos informaram que não há como aumentar os salários sem o repasse no aumento das passagens. Só que não temos nada a ver com a questão da tarifa — reitera Tacimer.

Quando o valor da passagem era discutido pelo Conselho Municipal de Trânsito, a Visate sugeriu que a tarifa passasse a R$ 4,25. Caso contrário, haveria prejuízo e impacto negativo nos investimentos e na manutenção de empregos. Hoje, a concessionária emprega cerca de 1,5 mil pessoas.

Na quinta-feira passada, o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, recebeu a diretoria da empresa para debater novamente o preço da tarifa. A prefeitura, porém, já anunciou que não alterará o valor. A Visate, por sua vez, não descarta ingressar com uma ação na Justiça.