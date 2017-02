Benefícios 14/02/2017 | 15h49 Atualizada em

A partir desta quarta-feira, a mensalidade do Clube do Assinante do Pioneiro será reajustada. O valor passará a ser de R$ 4 por titular e por dependente. Todos os assinantes dos jornais do Grupo RBS podem se associar ao clube e incluir dependentes. Os sócios têm descontos de até 50% e benefícios em restaurantes, cinemas, shows, teatros, academia, lojas e muito mais.

Para obter mais informações, basta clicar aqui ou entrar em contato pelo número (54) 3218-1313.