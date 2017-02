Mais de 300 pessoas foram flagradas em barragens de Caxias neste verão 

Perigo nas águas 10/02/2017 | 13h57 Atualizada em

A área em que a prática de vela, remo, canoagem, stand up paddle e outros esportes náuticos semelhantes são permitidos em Caxias do Sul fica na altura da represa São Miguel do complexo Dal Bó, nas proximidades do Sesi. De acordo com a prefeitura, para isso são necessários convênios. A área tem trapiche e estrutura adequada. Nos demais pontos do próprio Dal Bó e em outras represas do município, mesmo com a proibição de entrada, mais de 300 banhistas foram flagrados nos últimos meses. As informações são da Gaúcha Serra.



Os dados são da Operação Verão Seguro, que começou no dia 18 de dezembro, promovida pela Patrulha Ambiental do Samae e pela Guarda Municipal. São 13 agentes, oito somente da Guarda Municipal, destinados para atuar na prevenção de afogamentos. As represas com maior incidência de banhistas são a Dal Bó e a Maestra. A Operação Verão Seguro vai até o fim do mês de fevereiro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 115.

Projetos náuticos do município

De acordo com a secretária do Esporte e Lazer, Marcia Rohr da Cruz, a prática de esportes náuticos aos finais de semana vem crescendo na cidade e há intenção de expandir para outras represas, porém o município aguarda verba federal para fazer o mesmo que foi feito na Dal Bó, com a instalação de trapiche e hangar para guardar materiais.

Ela aponta, por exemplo, o potencial da represa do Samuara, mas destaca que teria toda uma questão ambiental para isso. A prefeitura tem intenção, mas ainda não tem nem projeto.



— Também precisamos de planejamento orçamentário para contração de pelo menos mais dois profissionais de educação física e estagiários — sugere Marcia.

No ano passado, a prefeitura também promoveu eventos em barragens, como na Marrecas, permitindo atividades na água, mas, nesse primeiro ano, a intenção da Secretaria de Esporte e Lazer não planeja eventos semelhantes.



— Porque é muito perigoso sem estrutura e porque o município tem outras prioridades como, por exemplo, a retomada do Projeto Navegar — afirma a secretária.

O Navegar atende alunos da rede pública da cidade, com faixa etária entre 8 e 16 anos. As atividades devem ser retomadas em março e incluir o projeto Brinca Navegar, com visitas de escolas na represa Dal Bó para a prática de vela, remo e canoagem.