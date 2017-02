Maior universidade da Serra Gaúcha, UCS faz 50 anos de olho na tecnologia e inovação

Educação 10/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Haja reinvenção para a Universidade de Caxias do Sul (UCS) chegar aos 50 anos vislumbrando crescimento. Nesta sexta, quando a UCS se torna cinquentenária, as apostas para se manter jovem e cheia de pluralidade são voltadas à tecnologia, inovação e ensino qualificado. Com ofertas de faculdades cada vez mais atrativas e econômicas se instalando na Serra Gaúcha, o grande desafio da instituição é seguir inovando dia a dia.



— Não adianta só ter acesso à informação. Conteúdo, sem ser experimentado, é oco. Vazio. Nós vamos investir no ensino, sem abrir mão da inovação - porque, se não, nos tornamos obsoletos, ultrapassados. Ao sair da faculdade, tu já estás defasado — explica o reitor que está à frente da UCS desde 2014, Evaldo Antonio Kuiava.



O carro-chefe desta revolução tecnológica, embasada principalmente em pesquisa acadêmica, é o TecnoUCS. Parque de ciência, tecnologia e inovação inaugurado em 2015, é o espaço onde são encubadas ideias empreendedoras, com suporte da academia. O ambiente empreendedor - bastante combinativo com o vivido pelos moradores da Serra Gaúcha, é propício à ideias que podem guinar o novo jeito de estudar na UCS.



— Cursos de design, moda e arquitetura, por exemplo, não precisam de sala de aula convencionais. Vamos transformar o Campus 8 em um museu interativo, com espaços de criação. Temos a projeção de construir um prédio lá e, pelo tombamento, temos autorização— exemplifica o reitor.



Estima-se que 100 mil pessoas já tenham frequentado a UCS neste meio século de história. Sabe-se que os cursos que mais formaram profissionais são administração e direito - este último que comemora a chegada de um doutorado em Direito Ambiental, inédito no país. Criada em 1967, a UCS trouxe o ensino superior para Caxias ofertando a possibilidade de graduar-se sem sair da região. E desde lá, novos capítulos são escritos diariamente. Um dos últimos cursos inaugurados, medicina veterinária já se tornou referência em tratamento para animais de grande porte no Estado. Também há intenção de unir engenharia e medicina, para projetar recursos na área da saúde, uma das esferas que a UCS pretende centrar atenções.

— Se é para criar cursos, que sejam inovadores— resume o reitor.



A programação de aniversário dos 50 anos da UCS se espalhará por todo o ano. Hoje, às 20h, haverá missa solene na igreja São Pelegrino, celebrada pelo bispo Dom Alessandro Ruffinoni com a Orquestra Sinfônica.

LINHA DO TEMPO

Anos 1950

A década começa com a chegada do Ensino Superior a Caxias do Sul. É criada a Escola Municipal de Belas Artes, transformada em Belas Artes de Caxias do Sul (na década de 1960, esta implanta cursos superiores de pintura e música). A Mitra Diocesana funda a Faculdade de Ciências Econômicas, que, em fevereiro de 1958, a inicia as atividades do curso de Ciências Econômicas.

1967

Nasce a Universidade de Caxias do Sul. O médico Virvi Ramos e o padre Sérgio Félix Leonardelli tomam posse como reitor e vice-reitor, respectivamente, no dia 15 de fevereiro de 1967, em cerimônia realizada na Mitra Diocesana e que marcou a instalação oficial da Universidade de Caxias do Sul.

1970

A UCS é instalada no bairro Petrópolis, em um prédio adquirido pela Associação Universidade de Caxias do Sul. O campus é ampliado, em 1974, com a doação, pelo governo do Estado, de terras pertencentes à Estação Experimental de Viticultura e Enologia, constituindo-se a partir daí a Cidade Universitária tal como é conhecida hoje. Em 1974, a Associação Universidade de Caxias do Sul é transformada na Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

1980

Ocorre a ampliação do Ambulatório Central (1982), a criação do Museu de Ciências Naturais (1984), do Centro de Filosofia e Educação (1985) e do Núcleo de Produção Audiovisual (1987), onde germinam as sementes do Centro de Teledifusão (CETEL), da UCS TV e das Rádios da UCS.

1990

Em fevereiro de 1993, a UCS passa a manter campi em oito cidades: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata e Veranópolis. Mais tarde, instala-se em São Sebastião do Caí. Em 1993, é criado o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, o mestrado em Biotecnologia. Em 1995, é criado o Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul (Cetec) e, anos depois, a Escola Técnica de Farroupilha. Ocorrem as inaugurações de novos espaços físicos como o Centro de Artes e Arquitetura (1996), o Hospital Geral de Caxias do Sul (1998), a UCS TV e o CETEL (1997), o Museu de Ciências Naturais (1995), o Ambulatório Central (1997) e o Complexo Poliesportivo (1998).Em 1995, a UCS passa a ocupar o prédio histórico onde hoje fica o campus 8, local que abriga os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Educação Artística, Música, Artes Visuais e Tecnologias Digitais, além de abrigar a Orquestra da Universidade, o que lhe rendeu o apelido de "Cidade das Artes".

2000

A década se inicia com a criação da Orquestra Sinfônica da UCS (2001) e da Escola de Gastronomia UCS-ICIF (2004). A UCS também incrementa suas atividades de pesquisa, programas de qualificação docente e de valorização da carreira acadêmica, como o benefício da aposentadoria complementar (2004) e a implantação do novo Plano de Carreira Docente (2009). Em 2002, implanta um sistema online de avaliação dos cursos de graduação. Cinco anos depois, é criado o Portal UCSvirtual, que redimensiona a relação professor-aluno e dinamiza o ensino-aprendizagem nos cursos de graduação.