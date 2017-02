Jovem desaparece após pular em rio de Nova Roma do Sul nesta segunda

Afogamento 20/02/2017 | 20h47 Atualizada em

Um jovem de 19 anos está desaparecido nas águas do Rio das Antas desde a tarde desta segunda-feira, em Nova Roma do Sul. Os bombeiros de Farroupilha foram acionados por volta das 17h para socorrer um dos quatro amigos que banhava-se próximo da ponte do município.



Segundo relataram aos bombeiros, Cristian Rodrigues Xavier, 19 anos, não sabia nadar. Ele pulou em um ponto com nível da água relativamente baixo, mas por se tratar de um trecho com bastante pedras, o jovem acabou afundando e não foi mais visto. Cristiano é morador de Farroupilha.



Os bombeiros fizeram o reconhecimento do local nesta segunda e iniciarão as buscas na manhã da terça.



Segundo a corporação, ainda que inapropriado, o lugar é ponto comum de banho.