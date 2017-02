Interessados em adotar animais do canil de Caxias serão cadastrados a partir deste sábado

Quer adotar? Saiba como 10/02/2017 | 16h14 Atualizada em

A secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) começará neste fim de semana uma ação voltada à adoção de animais que vivem no Canil Municipal. Será lançada neste sábado a campanha Adote por Amor, uma iniciativa que começa neste sábado e pretende cadastrar interessados em se tornar proprietário de cães ou gatos do canil. O cadastro poderá ser feito por e-mail (veja abaixo), e a secretaria fará a intermediação do processo de adoção.



Às 14h deste sábado, no Parque dos Macaquinhos, a equipe da prefeitura pretende conscientizar a comunidade sobre a importância da adoção. Serão exibidos vídeos mostrando a realidade do canil, e distribuídos balões e adesivos. Alguns dos animais disponíveis para adoção estarão na praça. Haverá a possibilidade de cadastrar interessados já neste sábado, afirma a coordenadora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, Marcelly de Souza Paes.



— Vamos mostrar para as pessoas a diferença do que é um animal com um pouquinho de amor: com banho e tosa, um simples laço de amor, já se tornam muito dóceis — afirma Marcelly.



Na prática, o interessado encaminhará o e-mail e receberá um pré-cadastro para adoção. Ele será convidado para uma entrevista presencial na Semma, e em uma segunda visita, irá ao canil para a escolha do animal. A ideia é conhecer a realidade da família e identificar qual espécie mais adequada a cada situação, segundo Marcelly:



— Veremos se a família tem criança, se mora em apartamento ou casa, se tem tela de proteção ou não... Queremos proporcionar uma adoção verdadeira, que não resulte em devolução.

Por dia, são consumidos 300 quilos de ração. Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS



Não haverá custo para levar um animal para casa, mas será necessário assinar um termo de compromisso. A campanha tem como madrinha a primeira-dama do município, Andrea Marchetto Guerra. Proprietária de seis cachorros, ela defenderá a adoção diante da comunidade.

— Queremos promover esse encontro de quem quer adotar, e daquele bichinho que está longe dos olhos das pessoas, já que o local é bastante distante. Esses animais devem deixar a chácara, já que lá não é um local apropriado a eles.



Atualmente, o Canil Municipal abriga 980 cães e 60 gatos. Número que segue aumentando, já que novos animais são largados em frente ao canil semanalmente. Três funcionários cuidam da alimentação e outros três da limpeza. Uma veterinária e uma estagiária de Medicina Veterinária fazem o atendimento dos animais. Por dia, são consumidos 300 quilos de ração.



SAIBA COMO ADOTAR:



:: Para participar da campanha de adoção, envie um e-mail para adoteporamor@caxias.rs.gov.br

:: Você receberá um pré-cadastro virtual. Após, será convidado para uma visita presencial na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

:: Depois da triagem, o interessado irá até o canil, com acompanhamento de veterinário, e escolherá um cão ou gato adequado para sua moradia.

:: Não haverá custo para adoção: basta comprometer-se em tratá-lo bem.