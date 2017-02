Hotéis da Serra seguram preços para manter ocupação no Carnaval

Turismo 19/02/2017 | 11h22

A ocupação no período de Carnaval está em 85% nos hotéis da região da Uva e do Vinho, na Serra gaúcha, segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, que abrange 19 municípios. Segundo a diretora-executiva da entidade, Marcia Ferronato, a ocupação tem leve incremento em relação ao ano passado, mas os preços estão menores.

Já na região das Hortênsias, o presidente do Sindicato dos Hotéis, Fernando Boscardin, aponta uma redução de 10% na ocupação, mesmo com redução de preços de 30% e até 40%, dependendo do hotel. Segundo o dirigente, o Carnaval é um período que representa fôlego após uma baixa que costuma ocorrer no mês de fevereiro.

Devido à crise econômica, conforme o presidente, alguns hotéis de Gramado chegaram a fazer férias coletivas após o Natal Luz, algo que, segundo Boscardin, não ocorria há 10 anos.

Até o momento, a ocupação nas Hortênsias para este Carnaval está entre 70% e 75%. Outro aspecto ressaltado por Boscardin é que muitas pessoas estão reservando somente duas diárias, ou seja, não irão passar todo o período na Serra Gaúcha.