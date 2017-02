Hotéis da Serra seguram preços para manter ocupação no Carnaval

Turismo 19/02/2017 | 11h22 Atualizada em

A ocupação no período de Carnaval está em 85% nos hotéis da região da Uva e do Vinho, na Serra gaúcha, segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, que abrange 19 municípios. Segundo a diretora-executiva da entidade, Marcia Ferronato, a ocupação tem leve incremento em relação ao ano passado, mas os preços estão menores.

Leia mais

Parreira centenária produz safra recorde em Caxias do Sul

Taberna Vikings reabre com novos donos e conceito em Caxias



Já na região das Hortênsias, o presidente do Sindicato dos Hotéis, Fernando Boscardin, aponta uma redução de 10% na ocupação, mesmo com redução de preços de 30% e até 40%, dependendo do hotel. Segundo o dirigente, o Carnaval é um período que representa fôlego após uma baixa que costuma ocorrer no mês de fevereiro.

Devido à crise econômica, conforme o presidente, alguns hotéis de Gramado chegaram a fazer férias coletivas após o Natal Luz, algo que, segundo Boscardin, não ocorria há 10 anos.

Até o momento, a ocupação nas Hortênsias para este Carnaval está entre 70% e 75%. Outro aspecto ressaltado por Boscardin é que muitas pessoas estão reservando somente duas diárias, ou seja, não irão passar todo o período na Serra Gaúcha.