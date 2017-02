Hospital de Farroupilha restringe atendimento pediátrico no pronto-socorro 

Saúde 13/02/2017 | 11h42 Atualizada em

Começou a valer nesta segunda-feira a restrição no atendimento de pediatras no Hospital São Carlos, de Farroupilha, durante o dia. O horário de atendimento a crianças ocorre entre 19h e 7h de segunda a sexta-feira. O funcionamento 24 horas permanece entre aos sábados, domingos e feriados. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Assembleia de funcionários da Visate definirá se haverá greve em Caxias do Sul

Segurança melhora na Estação Férrea, mas blitze e revistas são questionadas

Acidente deixa casal e criança feridos no acesso aos Pavilhões da Festa da Uva



Conforme a superintendência do hospital, as urgências serão atendidas pelos socorristas do plantão adulto que, em caso de necessidade, vão consultar os médicos de sobreaviso na sala de partos. De acordo com o superintendente Francisco Isaías, a medida vai resultar na economia de R$ 60 mil por mês. Ele afirma que nenhum médico será demitido porque haverá adequação da carga horária.

Para casos que não são de urgência, a sugestão é procurar os postos de saúde que oferecem consultas apenas sob agendamento. Conforme a Associação Pró-Saúde, responsável pelo gerenciamento das Unidades Básicas de Saúde de Farroupilha, são possíveis apenas encaixes eventuais entre esses horários. O funcionamento das UBSs é das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.