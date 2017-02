Homem morre e adolescente fica ferido em acidente em Bom Jesus

Trânsito 12/02/2017 | 13h20 Atualizada em

Um acidente ocorrido em Bom Jesus deixou um homem morto e um adolscente de 12 anos gravemente ferido, no sábado. O motociclista Fabiano Marafigo dos Santos, 27 anos, dirigia pelo km 38 da BR-285 quando saiu da pista e acabou colidindo em um objeto fixo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Vacaria (mais dados envolvendo a ocorrência ainda não estão disponíveis, bem como o horário do acidente).



O condutor e o passageiro seriam tio e sobrinho. Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Marafigo não resistiu aos ferimentos e morreu. O adolescente permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da instituição.