Homem é preso roubando refletores de luz em prédio de Caxias 

Um homem foi flagrado roubando um refletor de luz de um prédio no bairro Sanvitto na tarde do sábado em Caxias do Sul.

Por volta das 17h, policiais se deslocaram ao saber que três homens estavam furtando os itens de iluminação na Rua Guerino Sanvitto. Ao chegar no local, localizaram somente um dos três indivíduos.

O homem flagrado tem 39 anos e é acusado de furto qualificado, tráfico de entorpecentes, furto e arrombamento. Além de portar o refletor, ele carregava uma faca com cerca de 10 centímetros de lâmina.

Antes da BM chegar, o homem foi agredido por populares e precisou ser encaminhado ao Postão 24H. Após, teve flagrante lavrado na delegacia.