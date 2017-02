Homem é preso com 31 quilos de pasta de cocaína, arma e munição em Bento Gonçalves

Flagrante 15/02/2017 | 08h42 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite da terça-feira, na BR 470, em Bento Gonçalves, um homem com aproximadamente 31 kg de pasta base de cocaína, uma arma de fabricação austríaca e 50 munições no calibre 9 mm. Um veículo Fiat Strada, com Placas de Foz do Iguaçu/PR, foi abordado em operação rotineira.

O veículo era conduzido por um homem de 50 anos de idade, que se dirigia a Osório, no litoral norte gaúcho. Após revista minuciosa no veículo, foi descoberto um fundo falso atrás do banco do passageiro. Nele estavam aproximadamente 31kg de uma substância análoga à pasta base de cocaína, uma pistola austríaca no calibre 9mm, com numeração raspada, três carregadores e 50 munições também do calibre 9mm. Esta arma e munições são de calibre restrito.



Segundo a PRF, cada quilo de pasta base rende até 10 kg de cocaína, ou seja: essa apreensão deu um prejuízo ao tráfico de cerca de 310 kg da droga.



O homem disse que levaria a droga de Foz do Iguaçu a Osório. Disse ainda que receberia R$5 mil pelo transporte. O homem foi preso e apresentados junto com o material apreendido à polícia judiciária em Caxias do Sul.